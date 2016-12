Torre del Greco, parte un colpo per sbaglio: muore un 18enne

Tragica morte a Torre del Greco (Napoli) dove un 18enne, Pietro Spineto, è stato colpito alla testa da un colpo esploso per sbaglio da un amico, di 15 anni. I due ragazzi avevano trovato una pistola all'interno di un cortile. Il minorenne, che si è presentato ai carabinieri con la madre, è stato rimesso in libertà: è indagato per omicidio colposo. Gli investigatori pensavano che si fosse trattata di una lite sfociata in sparatoria tra bande rivali.

Sabato sera Pietro Spineto e l'adolescente stavano andando a dar da mangiare a dei cani, rimasti soli durante il mese di agosto nel cortile di uno stabile di vico Bufale a Torre del Greco.



Dopo aver aperto il cancello del cortile, di cui avevano le chiavi, hanno trovato una pistola. L'hanno raccolta e il quindicenne, nel maneggiarla, ha esploso accidentalmente un proiettile che ha colpito mortalmente alla testa l'amico diciottenne. Il minorenne, in preda al panico, è fuggito ed è rientrato nella propria abitazione.



Alcuni abitanti della zona hanno riferito di aver udito passi concitati che avevano fatto pensare a un inseguimento, che invece non c'è mai stato. Anche la circostanza della lite che Spineto avrebbe avuto in mattinata non ha alcun collegamento con il tragico incidente verificatosi intorno alle 22. La polizia prosegue le indagini per risalire al proprietario dell'arma che i due giovanissimi avevano trovato sul selciato.