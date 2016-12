Tiziana Cantone, il giorno prima del suicidio una mail all'ex fidanzato: "Mi hanno abbandonata"

Tiziana Cantone, il giorno prima di suicidarsi, ha inviato alcune e-mail all'ex fidanzato Sergio. E' stato proprio l'uomo a consegnare pc e tablet ai carabinieri. Nei messaggi la 31enne confessava di sentirsi "giù e abbandonata da tutti". La corrispondenza tra i due era proseguita nonostante non vivessero più insieme, a causa della vicenda legata alla diffusione dei filmati a luci rosse; nell'ultimo scambio di mail l'ex fidanzato di Tiziana si offriva per coprire le spese per l'eliminazione del materiale dal web, dopo l'eliminazione da soli cinque network su dieci.