Tir a fuoco sulla Milano-Napoli: cavalcavia semidistrutto sarà demolito

Tir in fiamme sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto tra Caianello e Capua: disposta la chiusura in entrambe le direzioni. Il mezzo pesante ha preso fuoco sotto un cavalcavia per il quale, secondo quanto dice la polizia stradale, è stato segnalato pericolo di crollo. Il provvedimento di chiusura si è reso necessario anche in carreggiata opposta a causa del fumo intenso. Le operazioni per spegnere le fiamme sono state particolarmente complesse.

Enormi i disagi per le auto in coda per chilometri tra gli svincoli casertani dell'A1 di Capua e Caianello in direzione nord, tratto chiuso dalla polizia stradale in entrambi i sensi di marcia. La polizia stradale è riuscita a liberare la "sacca" di auto rimasta ferma tra i due svincoli.



"L'incendio del tir, che conteneva materiale plastico - spiega il Comandante dei Vigili del Fuoco di Caserta Domenico De Bartolomeo - è stato domato grazie all'intervento di due squadre e due autobotti. Un nostro funzionario ha poi verificato che la struttura portante del ponte, che è in acciaio, si è deformata per il calore per cui non è possibile garantirne la stabilità. Sappiamo che la società Autostrade è intenzionata a demolire la struttura.