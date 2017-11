Terremoto Ischia, Pinotti: "Il 29 agosto stato d'emergenza in Cdm"

Il 29 agosto si riunirà "il Consiglio dei ministri dove porteremo la delibera per lo stato di emergenza" a Ischia "e seguiremo, anche attraverso i sindaci, le successive necessità". Ad annunciarlo è il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, visitando i luoghi colpiti dal terremoto sull'isola. Il ministro ha anche fatto visita in ospedale a Ciro, il bambino messo in salvo dai soccorsi dopo i suoi due fratelli più piccoli, per donargli una medaglia ricordo.