Terremoto Ischia, Ciro: il mio primo pensiero è stato Dio

Ciro è ricoverato all'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. Con lui, nella grande stanza colorata di giallo, arancione e verde ci sono la mamma Alessia, incinta al quinto mese di una bimba e i fratellini Pasquale 7 mesi e Matias 8 anni. Dal canto suo mamma Alessia guarda i suoi figli e dice: "Ho capito che quella notte maledetta è intervenuta la mano di Dio a salvarci. Ho imparato ad apprezzare la vita".



"Voglio guarire e tornare a essere un bambino normale" - Resta adesso l'angoscia di un futuro incerto: "Dove andremo? I nostri giochi, i nostri oggetti. Abbiamo perso tutto", ha aggiunto Ciro, intervistato dall'emittente Tv Luna. Intanto il piccolo eroe, che ha voluto che fosse soccorso prima il fratellino Mattias, dice di voler guarire in fretta, rimettersi completamente per tornare ad essere un bambino come tutti gli altri: "Voglio tornare a giocare nel campetto fuori casa mia, stare con i miei amici, andare in spiaggia , correre come se non ci fosse un domani".