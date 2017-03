Terremoti: scossa magnitudo 2.9 nel Sannio, paura ma nessun danno

Una scossa di magnitudo 2.9, con epicentro tra i comuni di Vitulano e Foglianise, in provincia di Benevento, è stata registrata dai sismografi. Il terremoto è stato avvertito in numerose località del Sannio. Numerose le telefonate dei cittadini in prefettura e ai vigili del fuoco. Al momento non si registrano danni a cose o persone, ma solo tanta paura.