Terra dei fuochi, corteo a Napoli

"Assassini, assassini". E' uno degli slogan urlati durante la manifestazione a Napoli per denunciare che i roghi tossici continuano nella Terra dei Fuochi, tra il capoluogo campano e Caserta. In corteo molte persone con le mascherine, mamme con bambini in carrozzina. C'è anche un uomo che spiega di aver perso per tumore in due anni moglie, figlia e sorella. Quella di oggi è la seconda mobilitazione generale dopo quella di un anno fa.