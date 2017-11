Tentata concussione, indagato il sottosegretario ai Trasporti

Avviso di garanzia per tentata concussione e voto di scambio per il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Umberto Del Basso De Caro. L'esponente del governo risulta indagato dalla Procura di Benevento per le due ipotesi di reato, una delle quali, quella del voto di scambio, gli viene contestata in concorso con la moglie Ida Ferraro, dirigente dell'ospedale "Rummo". Coinvolta anche Rita Cardone, dipendente dello stesso ospedale.