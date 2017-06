Tac e risonanze mai effettuate: 7 arresti tra Napoli e Caserta

I carabinieri hanno arrestato 7 persone per aver truffato il Servizio sanitario nazionale, ottenendo rimborsi per Tac e risonanze magnetiche mai effettuate. In manette sono finiti un medico di base, un impiegato amministrativo Asl e 5 amministratori di sette centri di diagnostica convenzionati con sede nelle province di Napoli e Caserta. Le accuse sono di associazione per delinquere, riciclaggio e falsità materiale commessa da pubblico ufficiale.