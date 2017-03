Suicida per video hard,pm: a giudizio il fidanzato di Tiziana Cantone

La procura di Napoli ha chiesto il giudizio immediato per Sergio Di Palo, il fidanzato di Tiziana Cantone, morta suicida in seguito alla diffusione di alcuni video hard. Le ipotesi di reato sono di calunnia e falsa denuncia. Di Palo e la stessa Cantone accusarono cinque persone di essere i responsabili della diffusione in Rete dei video. Intanto la procura di Napoli Nord ha aperto un altro filone dell'inchiesta per presunta istigazione al suicidio.