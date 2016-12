Suicida per video hard, da pm come testimoni i 4 che lei querelò

Sono stati convocati in procura, per essere interrogati come testimoni, i quattro giovani che furono querelati per diffamazione da Tiziana Cantone, suicidatasi dopo la diffusione di alcuni suoi video hard. La 30enne napoletana inizialmente denunciò i quattro per aver messo in circolazione i filmati, ma poi ritirò la querela. I pm vorrebbero accertare se la donna sia stata spinta ad accusare persone estranee ai fatti per coprire qualcuno.