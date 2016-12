Sub morti a Palinuro, si cerca ancora il corpo di Silvio Anzola

Sospese, ma solo per la notte a causa delle cattive condizioni del mare, le operazioni di recupero di Silvio Anzola, il sub rimasto intrappolato venerdì mattina in un cunicolo della grotta della Scaletta nelle acque di Palinuro (Salerno), insieme con i suoi compagni Mauro Cammardella e Mauro Tancredi i cui corpi sono stati recuperati domenica.