Lara Scamardella, la subacquea di 13 anni morta il 13 agosto nelle acque tra Vivara e Ischia, non aveva alcun brevetto ed era in attività di addestramento. E' quanto emerge dalle indagini della guardia costiera coordinate dal tenente di vascello Alessio De Angelis. Secondo Fabio Portella, istruttore di speleologia subacquea di Siracusa, "in quella cavità non doveva entrare neanche l'istruttore Antonio Emanato senza uno specifico addestramento".

Portella ha inoltre spiegato che, "per accedere a quella grotta sottomarina serve un brevetto speleologico, che comporta uno speciale addestramento e una attrezzatura specifica. L' attrezzatura più importante - aggiunge l'istruttore - è il 'filo di Arianna', un sottile cavo legato al sub in immersione. Ad ogni modo, l' istruttore non doveva portarci la ragazzina in addestramento".



Nel frattempo, proseguono le indagini per valutare eventuali responsabilità. La videocamera "GoPro" indossata sulla muta da Antonio Emanato è stata sequestrata, insieme al resto dell'attrezzatura. Un consulente tecnico della Procura visionerà le immagini registrate.