Sub disperso a largo di Anacapri

Un sub risulta disperso in mare ad Anacapri (Napoli) al largo del Faro di Punta Carena. Le ricerche in corso dall'alba. In azione, dopo aver ricevuto l'allarme, gli uomini della guardia costiera di Capri che stanno perlustrando la zona con una motovedetta e un battello veloce alla ricerca della persona dispersa, della quale non si conoscono ancora le generalità. Nelle attività sono impegnati anche alcuni sub volontari dell'isola.