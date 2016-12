Strage via Caravaggio a Napoli, caso archiviato: nessun colpevole

Fu un massacro che sconvolse l'intera città, con tre persone uccise, in un appartamento di Fuorigrotta, con furia selvaggia che non risparmiò neanche il piccolo cane di famiglia, uno Yorkshire di nome Dick. Le indagini erano state riaperte nel 2011 per fare esami del Dna su alcuni reperti custoditi negli archivi dell'ex Tribunale di Castelcapuano, ma per il pm, neanche con le moderne tecniche si può attribuire il delitto a un soggetto noto.



A essere ammazzate, in quel lontano 1975, furono furono Domenico Santangelo, ex capitano di lungo corso; la sua seconda moglie, Gemma Cenname, ostetrica; e la figlia di primo letto di Santangelo, Angela, impiegata. Per quel delitto fu condannato in primo grado il nipote di Gemma Cenname, Domenico Zarrelli, che fu poi assolto in appello, sentenza annullata dalla Cassazione che dispose un nuovo processo davanti alla Corte di Assise di Appello di Potenza. Il processo si concluse con l'assoluzione di Zarrelli; nel 1985 la Cassazione confermò questa sentenza di assoluzione e Zarrelli ottenne un risarcimento per ingiusta detenzione.



Nel 2011, sulla base di alcune segnalazioni, il Procuratore aggiunto di Napoli Giovanni Melillo decise di riaprire il caso per esaminare i campioni genetici rilevati su alcuni reperti (alcuni mozziconi di sigaretta e uno straccio da cucina) custoditi negli archivi dell'ex Tribunale di Napoli e trovati in buono stato di conservazione.