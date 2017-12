Spari nel Napoletano: gambizzato un 53enne

Un uomo di 53 anni, Santo Maggio, è stato ferito a una gamba da diversi colpi d'arma da fuoco a Sant'Antimo, in provincia di Napoli. Il malcapitato, già noto alle forze dell'ordine, è stato trasportato all'Ospedale di Frattamaggiore, ma non è in pericolo di vita. Indagano i carabinieri.