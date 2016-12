Spari ad Avellino, grave 57enne

Un 57enne, Luciano Annunziata, è stato ferito gravemente a colpi di arma da fuoco a Mugnano del Cardinale, nell'Avellinese. Soccorso e trasportato dal 118 all'ospedale di Nola, in provincia di Napoli, Annunziata è ora ricoverato in prognosi riservata. I carabinieri stanno indagando per ricostruire le circostanze del ferimento.