Sparatorie in diversi Comuni del Salernitano: preso, due i feriti

La polizia ha fermato un 27enne che per giorni ha seminato il panico in diversi Comuni del Salernitano sparando all'impazzata e ferendo due persone, una donna e un uomo di 67 anni. Gli episodi sono stati registrati tra Pagani, Sarno, Nocera, Cava de Tirreni e Nocera Inferiore. L'aggressore, trovato in possesso di una pistola semiautomatica, ha ammesso agli agenti di essere l'autore degli spari, ma senza fornire alcuna motivazione.