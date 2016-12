Sparatoria nel centro storico di Napoli, due morti e un ferito

Due pregiudicati sono stati uccisi ed un terzo ferito in un agguato al Vico delle Nocelle, nel centro storico di Napoli. Indagano i carabinieri. Una delle due vittime è morta al Cardarelli. Il ferito, non in pericolo di vita, è stato trasportato all'ospedale Pellegrini. Una delle vittime si chiama Ciro Marfè, 25 anni.