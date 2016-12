Spaccio in Irpinia, 4 arresti

E' in corso una operazione antidroga dei carabinieri del Comando provinciale di Avellino. I militari stanno eseguendo 4 ordinanze di custodia cautelare, due delle quali in carcere, nei confronti di altrettante persone accusate di essere al vertice di una organizzazione per lo spaccio di hashish e marijuana tra Avellino e Salerno. Le stesse persone, alcuni mesi fa, avrebbero anche dato fuoco all'auto privata di un sottufficiale dell'Arma.