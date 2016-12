Somma Vesuviana, senzatetto accoltella il sindaco in un parcheggio

Un senzatetto, Salvatore Losco, dopo svariate richieste di aiuto al Comune di Somma Vesuviana ha aggredito con un coltello il sindaco Pasquale Piccolo. E' successo mentre il primo cittadino stava tornando a casa. Piccolo si stava avvicinando alla sua auto quando Fosco lo ha colpito, ferendolo a un braccio in maniera non grave. Il sindaco è stato ricoverato alla clinica Trusso di Ottaviano per gli accertamenti. Losco è stato arrestato.