Sisma, due scosse a Ischia tra Lacco Ameno e Casamicciola

Due scosse di terremoto, la prima di magnitudo 1.4 e una seconda in rapida successione di 2.3, si sono verificate tra Lacco Ameno e Casamicciola, a Ischia. L'evento sismico è stato confermato dall'Osservatorio Vesuviano di Napoli. Molti abitanti, dopo aver sentito un forte boato, sono usciti in strada per la paura.