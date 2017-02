I carabinieri hanno sgominato un'organizzazione dedita ai furti d'auto arrestando 47 persone a Napoli. Dopo i furti messi a segno in diversi quartieri del capoluogo partenopeo, secondo gli investigatori alcuni componenti del gruppo si mettevano in contatto con i proprietari delle auto chiedendo somme di denaro per la restituzione delle vetture. L'organizzazione aveva base a Scampia, con un giro di affari stimato di circa due milioni di euro.