07:43 - Oltre 1,8 tonnellate di botti detenuti illegalmente sono stati sequestrati a Mugnano di Napoli dai carabinieri. Un uomo, Benito Liccardo, 58 anni, è stato arrestato per fabbricazione e commercio abusivo e per detenzione illegale di materiale esplodente e di genere vietato. In un suo deposito, i carabinieri hanno scoperto un vero e proprio arsenale, con più di 30mila "botti" e petardi, pronti per essere venduti.