Scossa di magnitudo 3.6 a Ischia e piccolo blackout, a Casamicciola danni e crolli

Una scossa di terremoto, di magnitudo 3.6, è stata registrata nell'isola d'Ischia. Paura tra i turisti e residenti che si sono riversati in strada. Un blackout elettrico si è registrato nel centro di Ischia porto. Anche in altre zone dell'isola, come a Barano e Forio, è stata avvertita distintamente la scossa. Segnalato il crollo di alcune parti di edifici.

La scossa sarebbe stata avvertita anche a Procida e nella zona dei Campi Flegrei, nel golfo di Pozzuoli. Stando ai dati dell'Ingv, l'epicentro del terremoto si trova tra Ischia e la costa Flegrea (Napoli), mentre l'ipocentro a 10 chilometri di profondità.



Sindaco Casamicciola: "Crolli in alcuni edifici" - "In Piazza Maio a Casamicciola ci sono case che hanno subito grossi crolli. Al momento non sappiamo di feriti. Ma speriamo non ci sia nessuno sotto le case che hanno avuto crolli ingenti. Siamo molto preoccupati. La scossa qui è stata avvertita fortissima". Così Giuseppe Silvitelli, vicesindaco di Casamacciola, comune dell'isola di Ischia dove si è registrata una scossa sismica 3.6.



Decine di chiamate ai vigili del fuoco - Decine e decine di telefonate di richieste da tutta l'isola sono giunte ai vigili del fuoco che hanno inviato la squadra di soccorso a Casamicciola per una situazione di criticità che è stata segnalata dopo la scossa di terremoto di magnitudo 3.6 alle 20:57. Da fonti della Regione si apprende che le squadre dei pompieri impegnate sul fronte degli incendi sono state dirottate in alcune aree dell'isola per accertare eventuali danni a persone o cose.