21 novembre 2014 Sciopero Fiom, i cassintegrati Fiat in limousine da Pomigliano a Napoli Alla manifestazione contro il Jobs Act con i loro slogan sulla fiancata dell'auto bianca: "Renzi e Marchionne alle catene. Operai in Paradiso"

11:43 - Hanno noleggiato una Hummer limousine su cui hanno attaccato i cartelli con i loro slogan e, saliti a bordo, hanno raggiunto la manifestazione organizzata a Napoli dalla Fiom contro Jobs Act. Sono gli operai cassintegrati e licenziati della Fiat di Pomigliano d'Arco, prelevati dallo stabilimento e portati nel capoluogo campano.

"Renzi e Marchionne alle catene. Operai in Paradiso", "L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro", "Giù le mani dalla scuola pubblica". Questi alcuni degli slogan esposti dai manifestanti sulla fiancata dell'auto bianca.



"Le cose devono cambiare - hanno detto gli operai -. I padroni, chi ci governa, dovrebbero provare quello che proviamo noi in cig, e quello che provano gli operai che hanno licenziato. E noi siamo certi che uniti possiamo provare a essere ricchi come loro".



I dimostranti hanno organizzato un piccolo presidio per spiegare i motivi della protesta ai lavoratori all'interno dello stabilimento, aiutati da un megafono, e, prima di raggiungere il corteo a Napoli, hanno fatto un giro per le strade principali di Pomigliano d'Arco, suscitando la curiosità dei passanti.