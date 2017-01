Schianto nel Salernitano, Tir contro un'auto: tre morti e un ferito

Tre persone sono morte e un'altra è rimasta ferita in un incidente avvenuto sulla statale 598, nel comune di Atena Lucana (Salerno). Le vittime, Tonino Petrone, 46 anni, Serafino Cicchetti, 62, e Antonio Schettino, 46, viaggiavano su una Renault Scenic che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un autoarticolato condotto da un autista 48enne di Formia (Latina). L'uomo è ricoverato in ospedale in stato di shock.