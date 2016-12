Schiamazzi in strada,spara a 22enne

Stanco dei continui schiamazzi provocati da un gruppo di giovani all'esterno della sua abitazione, un 78enne di Sant'Arpino (Caserta) si è affacciato alla finestra sparando verso la comitiva e ferendo all'addome un ragazzo, un 22enne di Grumo Nevano (Napoli). L'anziano, fermato dai carabinieri, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Il giovane, ricoverato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.