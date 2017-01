Saviano in un liceo di Forlì: bufera sul preside che impone l'acquisto del libro

Sul sito del liceo si legge che è 'un'importante occasione per incontrare uno degli scrittori più famosi"; l'adesione "deve riguardare l' intera classe con l'acquisto da parte degli studenti del romanzo". Entro il 18 gennaio le adesioni che riguardano anche il liceo scientifico, dopo di che "l'ufficio stampa di Saviano contatterà l'amministrazione comunale per reperire spazi idonei".



A mettere in discussione l'operato del preside non sono stati i genitori degli studenti, ma addirittura alti vertici istituzionali. Il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (FI) su Twitter ha parlato di "vergogna" e annunciato un'interrogazione al ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli.



Il leader della Lega Matteo Salvini ha invece twittato: "Arriva #Saviano e vuoi incontrarlo con la scuola? Studenti di Forlì obbligati dal preside a comprare il suo libro".