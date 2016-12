Sanità Campania, primari in esubero: sprechi per 16 milioni di euro

Un primario pr un posto letto a Nola e ci 5 a Napoli per cinque reparti - All'ospedale di Nola c'è un primario e uno staff nonostante sia previsto un solo posto letto mentre all'ospedale Cardarelli di Napoli ci sono cinque reparti di medicina - con cinque primari - tre di chirurgia e due di ortopedia: reparti fotocopia.



Ad Avellino 28 dirigenti in più - E se alla Federico II ci sono tre reparti di neurochirugia, all'Asl di Avellino risultano 28 dirigenti in più mentre all'Asl Salerno a essere in eccedenza sono trenta unità operative complesse.



All'Asl 3 il primato degli sprechi - Il "primo posto" quanto a sprechi spetta all'Asl Napoli 3 Sud - area di Torre del Greco - con ben 132 primari e 254 vice in più. C'è tutto questo dietro i provvedimenti giudiziari notificati oggi dalla Corte dei Conti di Napoli.



Usualmente ci dovrebbe essere un primario ogni 17,5 posti letto, in Campania avveniva tutt'altro. Duplicazioni e in alcuni casi triplicazioni di reparti, anche in strutture che registrano sofferenza di personale.



Pagate 1.915 indennità di dirigenza in eccedenza - Tra il 2014 e il 2015 sono stati retribuiti 523 incarichi di primari e pagate 1.915 indennità di dirigenza in eccedenza rispetto alla dotazione organica prevista. C'è anche questo dietro i 49 provvedimenti giudiziari - 29 inviti a dedurre e 20 ordini autoritativi - emessi dalla Corte dei Conti di Napoli nei confronti di dirigenti delle aziende sanitarie, ospedaliere e universitarie per danno erariale. L'unica struttura ad uscirne indenne è l'Asl Napoli 1.