Salvini a Napoli, via libera della prefettura alla manifestazione

La prefettura di Napoli ha dato il via libera per la manifestazione prevista per sabato con Matteo Salvini. In una nota, si spiega che l'evento "Noi con Salvini" "si terrà presso la Mostra d'Oltremare". La Lega Nord ha quindi confermato che Matteo Salvini sarà a Napoli come previsto a partire dalle 17.