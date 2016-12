Salerno, uomo ucciso a coltellate

Un 56enne incensurato, Giuseppe Desiderio, è stato ucciso a coltellate a Scafati, in provincia di Salerno. Il fratello della vittima, Salvatore Desiderio, è ritenuto vicino al clan Matrone ed è detenuto nel carcere di Sulmona. Il 13 luglio Filomena Desiderio, sorella di Salvatore e Giuseppe, fu ferita in modo non grave da alcuni colpi di arma da fuoco.