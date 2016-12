Salerno, uccide madre con martello

Un uomo di 52 anni, affetto da patologie psichiatriche, ha ucciso a colpi di martello la madre 85enne. E' accaduto a Pagani (Salerno) in una palazzina del centro. Secondo quanto emerso, la donna stava facendo delle riparazioni e spostando dei mobili con l'aiuto del figlio quando le si è scagliato contro con il martello. La madre è morta all'istante. L'uomo è stato rintracciato poco dopo mentre vagava per la strada, in stato confusionale.