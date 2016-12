Salerno, uccide il padre della fidanzata Lei su Facebook: "Ora non ho più nulla"

Il giovane ha detto di avere ucciso il padre della fidanzata al termine dell'ennesima discussione. Lo ha colpito al torace e alla schiena con due fendenti. Secondo il ragazzo, l'omicidio è maturato per motivi dovuti a forti contrasti personali e caratteriali sorti da tempo con la vittima. Luca Gentile è stato portato nel carcere di Salerno. Le indagini sono state condotte congiuntamente da Nucleo Investigativo, dal Nor della Compagnia di Salerno e dalla Stazione di Salerno-Principale.



La ragazza su Facebook: "Ora non ho più niente" - Daniela, figlia 23enne della vittima, urla il suo dolore su Facebook a qualche ora dall'arresto del fidanzato. Condividendo una foto del padre scrive: "Papà sarai sempre la nostra gioia nei cuori ti amo, vita mia sempre. Ora che ti ho perso sto capendo di non avere più nulla".



E proprio scorrendo il suo profilo sul popolare social network si trovano invece i post di amore con il reo confesso. Lui scrive alla fidanzata: "Sarò il tuo sogno, il tuo desiderio, la tua fantasia, sarò la tua speranza, sarò il tuo amore, sarò ogni cosa di cui tu possa aver bisogno e ad ogni respiro ti amerò sempre di più". Il 16 febbraio il giovane annuncia di essere innamorato: "Distruggi il mondo quando ami davvero una persona". Un amore molto forte, quello nato tra i due e del quale non fanno mistero sui rispettivi profili social. Lo stesso Luca, il giorno prima dell'omicidio, scrive: "Non ti lascerò per nessuna ragione. Mi devono solo uccidere per perderti". E lei rilancia allo stesso modo. "Anche a me devono uccidere per non perderti mai, ora che ti ho ritrovato".



L'allarme lanciato dalla giovane - E' stata proprio la figlia 23enne della vittima a chiamare il 112 perché, pur essendo le luci accese in casa, il padre non rispondeva né al citofono né ai diversi messaggi su whatsapp. I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno trovato l'uomo a terra privo di vita, vicino alla porta di ingresso del soggiorno. Sono intervenuti anche il personale del Nucleo investigativo del Reparto operativo del Comando provinciale, quello della Sezione investigazioni scientifiche e il pm di turno.