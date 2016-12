A Pagani, in provincia di Salerno, un camion ha investito un carrello elevatore sul quale vi era un operaio che stava fissando un pannello pubblicitario. L'uomo è precipitato e morto sul colpo. Sul posto si sono recati per avviare le indagini i carabinieri. L'incidente è avvenuto in via Fontana, nella periferia di Pagani.