24 novembre 2014 Salerno, travolta da autobus: muore 23enne La tragedia è avvenuta nel campus universitario di Fisciano. La ragazza è stata investita mentre camminava. L'autista è indagato per omicidio colposo

19:55 - Tragedia nel campus universitario di Fisciano, a Salerno. Una studentessa di 23 anni, Francesca Bilotti, residente a Giffoni Valle Piana, è morta investita da un autobus di linea mentre stava camminando. La dinamica è stata chiarita grazie all'esame dei video delle telecamere nei pressi del luogo dell'incidente. Smentita dunque la prima ipotesi, cioè che la giovane fosse rimasta impigliata nelle portiere del veicolo durante la discesa.

Il fidanzato della 23enne ha riferito di aver accompagnato la ragazza in auto fino alla rotatoria prima dell'ingresso dell'Università. Successivamente Francesca si è incamminata a piedi verso l'ateneo. L'autobus di linea della Sita, si vede nelle immagini, è incolonnato dietro un altro mezzo pubblico: lo ragazza lo supera e va avanti rispetto all'autobus.



Nel frattempo la colonna di traffico si sblocca e l'autista sterza (a velocità moderata) verso destra. La giovane viene colpita dal lato destro della fiancata e viene investita dalle ruote anteriori di destra.



L'autista della società di trasporti SITA, che sarebbe andato in pensione tra pochi mesi, è indagato per omicidio colposo. Si attendono i risultati del tasso alcolemico e gli esami di rito nei prossimi giorni. La Procura intanto ha aperto un fascicolo a suo carico.