Salerno, scoppia una bombola del gas: un morto e tre feriti

Una violenta esplosione in un'abitazione di Corleto Monforte, in provincia di Salerno, ha provocato un morto e tre feriti, di cui uno grave. L'incidente è stato causato dallo scoppio di una bombola del gas per uso domestico. La vittima è il 70enne proprietario dell'immobile, mentre altri coinquilini sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.