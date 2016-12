Salerno, scoppia bombola di gas: appartamento distrutto, 4 feriti

Lo scoppio di una bombola di gpl ha distrutto un appartamento di Battipaglia, nel Salernitano, abitato da persone in vacanza residenti in provincia di Brescia. Il bilancio è di quattro feriti, di cui tre in condizioni gravi. La casa si trova in un condominio con altre otto abitazioni. I tre feriti gravi sono stati trasferiti nel reparto grandi ustionati del Cardarelli di Napoli. Lievemente intossicati anche due carabinieri.