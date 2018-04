Salerno, porta ovetti di Pasqua sulla tomba della figlia ma vengono rubati

Amara sorpresa per Pietrina Paladino , mamma di Dorotea Di Sia, morta a 25 anni in un incidente stradale a Bisceglie. In vista di Pasqua la donna ha portato sulla tomba della figlia, al cimitero di Santa Mrina (Salerno), alcuni ovetti di cioccolato che però sono stati rubati. Pietrina non si è arresa e ha riportato una seconda volta gli ovetti, ma sono stati rubati di nuovo.

"Da non crederci", si sfoga su Facebook la donna. "Hanno fatto il bis - scrive amareggiata in un post -. Prendendosi gioco di me. Ho riportato gli ovetti e un nuovo cestino. Sparito, due giorni consecutivi. Io non so che dire, sono semplicemente senza parole. Chiunque tu sia. Sei così misero/a. Probabilmente, anzi sicuramente riderai di me. Una mamma scema che porta il coniglietto pasquale e gli ovetti alla figlia morta. E tu spudoratamente li hai presi, beffandoti di me!".