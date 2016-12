Salerno, nuovo stop a De Luca: non può fare il sindaco

12:16 - Non c'è pace per il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca: la Corte d'Appello di Salerno ne ha infatti confermato la decadenza, già dichiarata dal Tribunale, perché l'incarico di primo cittadino era incompatibile con quello di viceministro alle Infrastrutture ricoperto durante il governo Letta. In seguito alla sentenza, De Luca (che era già stato sospeso per la legge Severino e poi reinsediato dal Tar) decade dalla carica di sindaco.

Le funzioni di sindaco - si apprende sempre dal Comune di Salerno - saranno svolte dall'attuale vicesindaco, Vincenzo Napoli, che già due settimane fa aveva ricoperto lo stesso incarico dopo la decisione della Prefettura di Salerno di sospendere De Luca, in applicazione della legge Severino dopo la condanna del primo cittadino a un anno di reclusione per abuso di ufficio. La sospensione decisa dalla prefettura era stata impugnata da De Luca davanti al Tar che, nel giro di due giorni, aveva accolto il suo ricorso e aveva reintegrato de Luca nell'incarico di sindaco.



La Corte di Appello di Salerno, con la sentenza depositata oggi ha confermato la sentenza di condanna di primo grado emessa il 24 gennaio dello scorso anno dal Tribunale della citta' campana che aveva ritenuto incompatibili i due incarichi ricoperti da De Luca come sindaco e viceministro. I giudici della Corte di Appello di Salerno si erano già riuniti il 22 gennaio accogliendo l'istanza di riacquisizione del procedimento presentata dai parlamentari grillini Cioffi, Pisano e Giordano autori anche della prima denuncia. Con la sentenza depositata oggi De Luca, alcuni assessori e consiglieri comunali sono stati condannati al pagamento delle spese legali.



De Luca: ricorrerò in Cassazione - "Attenderemo con serenita' la pronuncia della Cassazione". Annuncia ricorso Vincenzo De Luca, dichiarato decaduto da sindaco di Salerno dopo la sentenza della Corte di Appello che ha dichiarato l'incompatibilità tra l'incarico di primo cittadino e quello di vice ministro alle Infrastrutture nel governo Letta. La decisione "mi lascia pienamente libero di sviluppare la mia iniziativa in vista delle primarie della Regione Campania".