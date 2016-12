Salerno, motoscafo investe una barca a vela: un morto e un ferito

Indagato il conducente del motoscafo - Risulta indagato per omicidio colposo e naufragio colposo il conducente del motoscafo: si tratta di un campano di 56 anni che ha anche prestato i primi soccorsi. Ascoltato dal pm Elena Guarino, ha sempre sostenuto di non essersi accorto di nulla, non avendo visto la piccola imbarcazione - tipo lancia - ma di aver solo sentito un forte rumore. La barca a motore è stata posta sotto sequestro.



Il recupero della vittima, residente a Pontecagnano (Salerno)come il ferito, è stato effettuato da operatori Opsa della Croce Rossa Italiana, che a seguito di un protocollo d'intesa con la Capitaneria di Porto di Salerno sono presenti a bordo delle motovedette della Guardia Costiera. Tra i primi a intervenire anche il personale dell'Humanitas.