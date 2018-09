Salerno, morti sospette in clinica: 5 medici indagati

Cinque medici risultano indagati dalla Procura di Salerno con l'accusa di omicidio colposo per cinque morti sospette avvenute nel giro di un anno in una clinica cittadina. L'inchiesta è partita a luglio in seguito ad alcune segnalazioni. Dopo la riesumazione delle salme, due medici legali hanno ricevuto l'incarico di effettuare le autopsie per far luce sulle cause dei decessi, alcuni dei quali avvenuti anche dopo operazioni non complesse.