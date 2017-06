Salerno, manca il braccialetto elettronico: Diele resta in carcere

Per il momento resta in cella nel carcere di Salerno l'attore Domenico Diele per il quale il gip ha disposto i domiciliari con braccialetto elettronico. Lo strumento per ora non sarebbe disponibile e servirebbero alcuni giorni per reperirne uno. Resta rimessa alla valutazione del gip l'eventualità di autorizzare ugualmente gli arresti domiciliari per l'attore, con rigorosi controlli, in attesa che un braccialetto sia reperito.