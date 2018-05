Salerno, in fuga con neonato: donna ritrovata insieme al figlio

Si è risolto in poche ore il caso della donna polacca che ha rapito il figlio neonato dopo che un giudice ne aveva disposto il trasferimento in una casa famiglia: i due sono stati trovati dai carabinieri. Marta Wozniel, 33enne di origine polacca, aveva rapito il figlio dalla Terapia Intensiva Neonatale dell'ospedale di Salerno, ma è stata rintracciata a casa del fratello a Salerno. Il bimbo sta bene e tornerà subito in ospedale.