Salerno, il sindaco De Luca a processo per falso, abuso d'ufficio e lottizzazione abusiva

19:32 - Il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, è stato rinviato a giudizio. Dovrà rispondere di falso ideologico, abuso d'ufficio e lottizzazione abusiva in relazione a presunte irregolarità nella realizzazione del complesso urbanistico Crescent, progettato dall'architetto catalano Ricardo Bofill. Assieme al primo cittadino, secondo quanto deciso dal gup del Tribunale di Salerno, il prossimo 23 dicembre compariranno in aula anche gli altri 22 imputati.

Il Giudice per l'udienza preliminare ha così accolto la richiesta dei pm, Rocco Alfano e Guglielmo Valenti, che il 23 ottobre avevano chiesto il rinvio a giudizio di De Luca e degli altri imputati.



Il processo si celebrerà dinanzi ai giudici della seconda sezione del Tribunale di Salerno.



Per l'imprenditore Aldo Rainone, imputato per tentativo di turbativa d'asta, è invece previsto il rito abbreviato, che si terrà il 21 gennaio 2015.



De Luca: "Sono sereno" - "Nutro come sempre massimo rispetto nei confronti della magistratura. Sono sereno, in attesa del giudizio". Così il sindaco di Salerno ha commentato il rinvio a giudizio. La notizia gli è stata comunicata mentre partecipava all'inaugurazione di Luci d'Artista, il consueto evento annuale che inaugura le festività natalizie a Salerno. "Sono consapevole di aver agito nel solo interesse della città", ha aggiunto.