Salerno, giovane con problemi psichici uccide la mamma e la sorella

Un ragazzo di 32 anni affetto da problemi psichici, Giovanni De Vivo, ha ucciso la madre, la 58enne Antonietta De Santis, e la sorella, la 29enne Debora. Il giovane, in preda a un raptus, ha strangolato le due donne. E' successo a Mercato San Severino, in provincia di Salerno. Poi ha tentato il suicidio gettandosi dal balcone. Arrestato dai carabinieri, il giovane è stato trasportato in ospedale. Non è in pericolo di vita.