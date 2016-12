Salerno, drogato e ubriaco alla guida investe e uccide romena in bici

Una donna di origine romena, 27 anni, in sella alla propria bicicletta, è stata investita da un'auto. Dopo essere scappato, il guidatore è tornato a piedi sul luogo della tragedia. L'incidente è avvenuto a Sassano, nel Salernitano. L'uomo, di 35 anni, guidava dopo aver assunto un mix di alcol e droga. E' stato arrestato con l'accusa di omicidio colposo aggravato. La vittima stava andando al lavoro in un panificio.

La donna era sposata e madre di una ragazzina di 12 anni.



Il grave incidente stradale si è verificato in via Diaz intorno alle 4.30. A trovare il corpo senza vita della vittima sono stati alcuni automobilisti che hanno fatto scattare l'allarme. Il conducente dell'automobile stava rientrando a casa, mentre la vittima si stava recando al lavoro in un panificio del posto. I carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, dopo gli accertamenti e dopo avere acquisito i risultati degli esami alcolemico e tossicologico, hanno arrestato l'uomo su disposizione della procura della Repubblica presso il tribunale di Lagonegro.