Salerno, donna assalita da un topo in casa posta la foto su Facebook

E' stata aggredita in faccia da un topo di fogna nella propria abitazione nel quartiere Brignano a Salerno. A causa dello spavento la donna è caduta, procurandosi una vistosa ferita all'arcata sopraccigliare. Veronica Nigro ha deciso di postare una foto della vistosa medicazione su Facebook per denunciare la situazione e sensibilizzare Comune e Asl: "Siamo infestati, sono combinata così perché un roditore delle fogne mi è entrato in casa e saltato in faccia".

Lo sfogo sul social - Ecco il testo del post apparso sul profilo Facebook di Veronica Nigro: "Ebbene si anche io devo ricorrere ai social per denunciare la nostra amata Salerno. Nel quartiere di Brignano siamo infestati dai topi, io stessa ne ho visti a decine ma, il Comune, non manda nemmeno la nettezza urbana e quindi, tra sporcizia e fogliame che intasano i tombini e causano allagamenti quando piove, i topi ci stanno come le ciliege sulle torte. Io ora sono combinata così perché un roditore delle fogne mi è entrato in casa è saltato in faccia…. Mi sento violata, mi sento come se da un momento all’altro dovessimo ammalarci, sento che la mia casa non è sicura né per me né per i miei figli…. Non mi sento di vivere nel 2017 ma nel 1350 quando la peste si diffondeva proprio per la presenza dei topi. Grazie comune di Salerno e grazie Asl di Salerno per i vostri interventi”.