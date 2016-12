Salerno, De Luca rinviato a giudizio per lavori di piazza Libertà

Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è stato rinviato a giudizio per la variante ai lavori di piazza della Libertà a Salerno. I fatti risalgono al 2011, quando De Luca era sindaco della città campana. E' accusato di falso in atto pubblico. Con il presidente della Campania andranno a processo, come deciso dal gip del tribunale di Salerno, altre 25 persone tra ex amministratori, funzionari comunali, tecnici e imprenditori.