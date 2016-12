Salerno, coppietta aggredita a ottobre: morto il ragazzo dopo 3 mesi di agonia

Il giovane selvaggiamente picchiato e, dopo due mesi di momenti critici e di lente riprese, è deceduto la scorsa notte nel Campolongo Hospital di Eboli, dove era stato trasferito dopo il ricovero all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno.



Mentre la coppia si trovava in automobile, lungo la strada Aversana, era stata aggredita da due malviventi incappucciati. I due uomini, molto probabilmente, avevano individuato la coppia per un tentativo di furto andato male.



I malviventi, però, non erano riusciti a ingranare la retromarcia per fuggire dal momento che la vettura, una Lancia Musa, era dotata del cambio automatico così il tentativo di rapina si è trasformato in tragedia.



La ragazza di Natalino, Francesca Giannetto, 26enne di Eboli, era stata violentata mentre il giovane era stato picchiato con pesanti colpi al capo.



Le condizioni del ragazzo erano subito apparse critiche. Solo in un secondo momento si era registrata una lenta ripresa che aveva fatto sperare amici e parenti in una guarigione.



Il Nucleo investigativo provinciale dei carabinieri e i militari della Compagnia di Battipaglia stanno seguendo le indagini che si sono sempre concentrate su uomini dal forte accento dell'Est Europa, senza però riuscire ad arrivare finora ad una individuazione dei malviventi.



Vi sono tuttora dei punti poco chiari sul perché la coppia si trovasse in quella zona, isolata e senza telecamere di sorveglianza. E' stata risentita anche la giovane nella speranza di raccogliere qualche dettaglio utile all'indagine.